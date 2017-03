Élaboration des Contributions Déterminées au Niveau National : transition réussie des CPDNs vers les CDNs

Le Ministre de l’environnement et du développement durable a ouvert ce matin, l’atelier de formation sur les lignes directrices concernant l’élaboration des Contributions Déterminées au Niveau National (CDN).



Une rencontre selon une note remise à la presse pour travailler sur les approches méthodologiques permettant une transition réussie des CPDNs vers les CDNs.



Néanmoins, a-t-il souligné la préparation des CPDN/CDN n’a pas été une tâche facile avec, des contraintes considérables aussi le ministre de prôner donc à l’heure de cheminer vers la réactualisation des CPDN en CDN, « une meilleure prise en charge de ces problématiques ».



D’autant plus que les CDN assurera t’il, constituent incontestablement un cadre favorable au relèvement des ambitions. « Elles seront aussi déterminantes dans l’accès aux financements et pour la mise en œuvre de la transition vers un développement résilient et sobre en carbone. Elles restent, sous le nouveau régime climatique, un mécanisme d’orientations et d’affinement des politiques d’adaptation, d’atténuation et de déploiement des énergies renouvelables, en particulier dans les pays africains ».



« Les CDN sont une opportunité pour les États africains de renforcer leur action climatique et de mettre en cohérence l’agenda climat avec les agendas politiques préexistants, comme celui du développement et des Objectifs de Développement Durable » a ajouté le ministre, notant que l’atelier de Dakar pour les pays africains francophones, revêt donc une importance toute particulière notamment pour la mise en cohérence dans les lignes directrices qui devront guider l’élaboration des CDN.



Une bonne maitrise des concepts, des enjeux et de la portée de la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) sont donc nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris et ainsi augmenter son niveau d’ambition a conclu le ministre.



Jean pierre Ndoutoum directeur de l'IFDD (institut de la francophonie pour le développement durable) a lui émis le souhait que cette rencontre de deux jours soit un cadre de partage d’expériences entre pays francophones de la région, de sorte que ceux qui sont plus avancés dans ce processus inspirent les autres pays et dégager ensemble des pistes de coopération.