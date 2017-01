El hadj Diouf ancien international : « Que les joueurs prennent leurs responsabilités'!»

L'ancien joueur de Lens, Liverpool ou encore de Bolton, El hadj Diouf qui a été de la génération dorée de 2002 a laissé entendre que les Lions se devaient de prendre leurs responsabilités et de remporter la CAN. D'autant plus dira t'il, que tous les moyens ont été mis de leur côté.

« Depuis qu'ils se sont qualifiés j'ai espoir et j'ai la conscience tranquille, les paroles du Président m'ont rassuré, le plus important lorsqje l'on va dans une coupe comme celle cî, c'est l'organisation. Et tout semble être dans l'ordre. Et c'est le discours que le Président a tenu en disant que tout le monde était derrière eux. Maintenant il manque une chose, c'est que ces joueurs prennent leurs responsabilités ».