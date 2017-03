El Malick Seck : " Il faut que les gens arrêtent de divaguer, Khalifa Sall a fait du faux et usage de faux"

Invité au Grand Débat sur Dakaractu, le journaliste et conseiller municipal El Malick Seck déclare que "Khalifa Sall a fait du faux et usage de faux. Il faut que les gens arrêtent de divaguer car les faits sont têtus. Khalifa Sall, convoqué, n'a pas voulu piper mot parce qu'il n'a pas d'arguments valables. C'est le même cas avec ses proches qui ne cessent de décrier des choses qui n'existent pas. Il faut dire la vérité. C'est l'IGE, après avoir constaté des irrégularités, qui a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire. C'est cette enquête qui a abouti à la convocation de Khalifa Sall et ses collaborateurs. Un d'eux, en l'occurence, Mbaye Touré a déclaré sur écrit que Khalifa Sall recevait en main propre 15 millions tous les 15 jours. Alors je crois qu'il faut qu'on arrête de vouloir dire n'importe quoi. Khalifa Sall est en prison parce qu'il a fait du faux et usage de faux qui est avéré"