El Hadji Issa Sall, SG du PUR: "Pourquoi nous n'avons pas boycotté le dialogue..."

Contrairement à Manko Taxawu Senegaal et la Coalition gagnante Wattu Senegaal, le Pur qui est arrivé quatrième lors des dernières élections législatives a bel et bien participé aux discussions afférent au dialogue politique. Une position que son secrétaire général assume non sans l'expliquer au micro de Dakar. "Nous nous sommes dit simplement que quand le ministre convie à une rencontre de ce genre, parce que tout le monde sait que les élections ne se sont pas bien déroulées, c'est certainement pour améliorer ce qui s'est passé ou bien pour rectifier. On n'est pas venu pour écouter seulement, mais aussi pour donner des contributions. C'est pourquoi nous n'avons pas boycotté", s'est expliqué le député Issa Sall. Qui toutefois, comprend la position de l'opposition qui a boycotté le dialogue politique