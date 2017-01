El Hadji Diouf, l’ancien ballon d’or africain lance son journal sportif « Sport eleven »

Un journal d’information entièrement dédié aux sportifs et fans du sport.



C’est à l’occasion d’un point de presse qui s’est tenu dans un hôtel de la place que le footballeur a fait cette révélation : la création de son nouveau canard sportif dédié aux sportifs et fans du sport l’ancien international rend hommage à la presse et au sport, il en a profité pour parler de sa carrière et de la participation de l’équipe du Sénégal à la coupe d’Afrique des nations 2017...