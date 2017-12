El-Hadji Diouf: "Mané est plus fort que Mbappé"

Pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal, qui avait atteint les quarts de finale en 2002, participera à la Coupe du monde en juin prochain. Les Lions évolueront dans un groupe H particulièrement ouvert, avec la Pologne, la Colombie et le Japon.



En Russie, l’un des principaux atouts de la formation d’Aliou Cissé sera Sadio Mané, auteur de 4 buts en 9 matches de Premier League avec Liverpool et dont El-Hadji Diouf pense le plus grand bien.

"Sadio, c’est un joueur extraordinaire, a déclaré le double Ballon d'or africain (2001-2002) sur BFM. Tout à l’heure, je parlais à quelqu’un et je lui disais que si Sadio était français, il aurait la même publicité que Mbappé. Moi, Sadio, je le trouve plus fort que Mbappé et je sais qu’il ne va pas me faire mentir lors de cette Coupe du monde. Il va montrer à tout le monde qu’il est même, pourquoi pas, meilleur qu’El-Hadji Diouf."