El Hadji Diouf: «Klopp veut montrer à Sadio Mané que c'est lui qui décide»

Selon l'ancien international sénégalais El Haj Diouf , invité sur le plateau 11 D'Europe de Canal Plus, le manager allemand veut montrer qu'il est le seul maître à bord.



"Aujourd'hui, Liverpool a la chance d'avoir un entraîneur qui fait ce qu'il a envie de faire avec ce club. La preuve , Sadio Mané a piqué une colère noire la semaine passée et aujourd'hui il le remet sur le banc.



Son message est clair. Il veut faire savoir aux joueurs qu'il est le boss et qu'il fait ce qu'il veut" , a analysé le double Ballon africain.





pressafrik