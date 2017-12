El Hadj Mansour Mbaye: "Tanor m'a dit que Khalifa Sall ne devait pas voter non au références (...) Leurs retrouvailles ne relèvent pas de l'utopie"

En marge du Mawlid 2017, le président des communicateurs traditionnels s'est prononcé sur l'affaire Khalifa Sall et de la crise qui secoue le Parti socialiste. De l'avis d'El Hadji Mansour Mbaye, les sages du parti avaient pris leurs bâtons de pèlerins pour rabibocher Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall mais les termes de références n'ont pas été respectés par une des partie, en l’occurrence le maire de Dakar. El Hadji Mansour révèle s’être entretenu avec Khalifa Sall à qui il a demandé de ne pas voter non au référendum. Un conseil que l'édile de Dakar a outrepassé. Pour autant, le sage du PS ne désespère pas quant à une issue heureuse de cette crise qui n'a que trop duré.