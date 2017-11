El Hadj Malick Guèye tire à boulets rouges sur Me Abdoulaye Wade et défend Macky Sall

La récente sortie à Kaolack de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, est considérée par certains hommes politiques comme des attaques contre le président, Macky Sall.



C'est d'ailleurs en ce sens que l'ancien collaborateur de Wade est sorti de son silence pour tirer la sonnette d'alarme. " Le président Macky Sall est en train de réussir de bonnes actions dans ce pays. Déjà, depuis qu'il a été élu chef de l'État, les défauts liés à la distribution de l'électricité, de l'eau et de la consommation ont connu des solutions notoires. Il a entamé de grands chantiers sur le plan national pour booster l'économie du pays", a expliqué Mr Guèye.



Toutefois, l'ancien député libéral ne peut concevoir les propos de Wade à l'égard de son ancien premier ministre. " Maître Wade a fait son temps, alors il doit laisser son successeur faire correctement son travail, sans tambour ni trompette. D'ailleurs, je l'ai dit tantôt, les réalisations et les chantiers de Macky sont louables. Il a fait beaucoup de choses pour ce pays notamment la réalisation de routes, de pistes de production dans le monde rural, de centrales solaires etc. C'est sous Macky que les agriculteurs ont oublié la lancinante question des bons impayés. Par conséquent, ce que Wade a dit à Kaolack, je demande aux proches du président de ne pas répondre car le président Macky Sall répond par des actes sur le terrain".



Lors de leur face-à-face avec la presse, El Hadj Malick Guèye et Serigne Modou Mbacké ''firdi" ont demandé à Me Abdoulaye Wade de se consacrer aux autres plaisirs de la vie et de laisser le nouveau régime, gérer les destinées de cette nation en vue de faire du Sénégal un pays émergent sous la bonne conduite de son gouvernement avec à sa tête le premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.