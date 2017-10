El Hadj Malick Guèye, responsable politique à Latmingué : « La question du mandat présidentiel est sensible… Le Pr Babacar Guèye a fait une grave erreur »

Le président du Mouvement Suxali Sine Saloum, El Hadj Malick Guèye, vient de se prononcer sur la dernière sortie du Pr Babacar Guèye, concernant le nombre de mandat présidentiel.







A son avis, ledit professeur a fait « une grave erreur, et un homme de sa dimension ne doit pas dire certaines choses qui pourraient installer le pays dans l’instabilité. »







« La question du mandat est une question très sensible. Le Sénégal a connu des moments très difficiles avec cette question sous le régime du président Abdoulaye Wade. Aujourd’hui, tout le monde sait que le président Macky Sall avec tout ce qu’il a fait pour le Sénégal, en matière de démocratie, n’est pas là pour un 3ème mandat », a-t-il rassuré.







Selon l’ancien député libéral, cette sortie du Pr Guèye n’est pas gratuite parce qu’il l’a faite à la veille de l’élection présidentielle, de 2019 pour semer le doute dans la tête des sénégalais. « Il doit savoir que le président Macky Sall, s’il doit être réélu, le sera sur la base de son bilan, des multiples réalisations qu’il est en train de faire pour le développement du Sénégal ».







Par ailleurs, El Hadj Malick Guèye qui faisait face à la presse, a rappelé les actions du chef du gouvernement, Mahammed Boun Abdallah Dionne qui, selon lui, vont dans le sens de booster l’économie du Sénégal et de faciliter la réélection du président de la République en 2019.