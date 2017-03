Effet Trump : Retour au bercail pour une centaine de sénégalais expulsés

C'est un rêve légitime qui avait poussé des milliers de Sénégalais, dans l'espoir de trouver une vie meilleure sous d'autres cieux, à émigrer aux Etats-Unis. Hélas ! Ce rêve s’est brisé, du moins pour une centaine d’entre eux. Car expulsés des Etats-Unis d’Amérique, ils seront à Dakar ce soir, laissant derrière eux amis et proches.

Un véritable cauchemar ! Surtout pour la dame A. N qui a vécu plus de 12 ans au pays de l’Oncle Sam. D’ailleurs elle a eu un enfant naturalisé américain et âgé aujourd’hui de 11 ans. Mais elle sera au Sénégal sans lui. D’après certaines sources proches du dossier, A.N a eu la malchance de présenter aux services sociaux américains « une fausse carte de résidence », afin de pouvoir bénéficier d’un logement. Mal lui en a pris car le faux sera détecté ; s’ensuit alors son arrestation.

Dans le lot des expulsés figurent aussi d’autres femmes qui ont fait plus de 5 ans aux Usa. Mais le gros de la troupe est composé de jeunes qui avaient emprunté la route de l’Amérique latine pour rejoindre l’Amérique du Nord. Si certains sont rapatriés à cause d’un défaut de carte de séjour, d’autres par contre, bien que disposant de papiers en bonne et due forme, ont eu maille à partir avec la Justice américaine pour des affaires liées à la drogue, au banditisme, voire à la criminalité tout court. Tout ce beau monde sera donc acheminé ce samedi à Dakar, à bord d’un vol spécial.

