Education nationale : Un financement de 10, 211 milliards prévu entre 2017 et 2020 à Ziguinchor

Le ministre de l’éducation nationale Serigne Mbaye Thiam, en visite à Ziguinchor pour inaugurer trois collèges de l’enseignement moyen flambant neuf, a laissé entendre qu’entre 2017 et 2020, il est prévu un financement total de 10,211 milliards FCFA d’investissement, déjà obtenu et positionné pour la région.

Selon le ministre de l’éducation, ces investissements programmés, entre 2017 et 2020, dont certains ont d’ailleurs déjà démarré, permettront de construire 9 collèges d’enseignement moyen et 3 écoles élémentaires dans le cadre du Projet d’Amélioration de l’Education de Base en Casamance (PAEBCA). Aussi, 790 salles de classe dans 228 établissements scolaires dans le cadre du programme de résorption totale des abris provisoires seront construites. Un Centre régional de Formation des Personnels de l’Education (CRFPE) dont les travaux ont démarré de même que l’Inspection de l’Education et de la Formation de Bignona 2.

Revenant sur les réalisations de 2012 à 2016, le ministre de l’Education Serigne Mbaye Thiam a déclaré que le montant global des investissements en infrastructures scolaires réalisées dans la région de ZIGUINCHOR s’élève à 4,858 milliards FCFA.

Sur le volet « amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages », la région de Ziguinchor figure parmi les sept régions choisies (Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda, Thiès, Diourbel) pour le projet APTE (Amélioration des Performances de Travail et d’Entreprenariat). Avec un montant de 9 milliards FCFA sur 5 ans, qui est destiné, entre autres à promouvoir l’employabilité des apprenants des collèges et des centres de formation professionnelle. Les activités de ce projet ont déjà démarré dans les régions de Ziguinchor et de Thiès.