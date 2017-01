Education : Le CUSEMS exclut le ministre Mansour SY et exige la publication de la liste des candidatures

Le secrétaire Général du CUSEMS, Abdoulaye Ndoye face à la presse a dénoncé ce qu’il appelle les tentatives frauduleuses du ministre Mansour SY. Suite à leur rapport, les membres du CUSEMS excluent définitivement le ministre du travail et du dialogue social Mansour SY. A l’en croire, ce dernier cherche à déstabiliser leur organisation syndicale dont le leadership, l’autonomie et la combattivité le dérangent. « Pour toutes ces raisons, le CUSEMS considère que le ministre Mansour Sy est disqualifié pour organiser les élections de représentativité dans le secteur de l’éducation. Nous mettons en garde ces thuriféraires et tenons le Ministre Mansour SY comme seul responsable de leurs agissements », souligne le secrétaire général. Poursuivant, Abdoulaye Ndoye martèle que le CUSEMS exige la publication de la liste des candidatures et au lieu de combattre le CUSEMS, le gouvernement est attendu sur le respect de ses engagements dont l’Alignement de l’indemnité de logement, passerelles professionnelles, la création du corps des administrateurs scolaires, la formation diplômante des professeurs d’économie familiale recrutés avec le bac L. Selon lui, il s’y ajoute les retards récurrents notés dans le paiement des salaires des contractuels et les redéploiements arbitraires et intempestifs consécutifs au non recrutement de professeurs. C’est dans ce contexte que le Secrétaire Général du CUSEMS conclut que « dans ce sens, il se réserve le droit de déposer aujourd’hui un préavis de grève pour se donner les moyens légaux de mener sa mission au service des enseignants et du système éducatif en général ». Raison pour laquelle, il invite tous ses militants et sympathisants à se mobiliser d’ores et déjà pour servir cette cause.