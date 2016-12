Education : 2714 nouvelles classes, qualité du système éducatif revue, 30% des élèves vers la formation professionnelle …

L'école et l'Université restent au cœur des programmes du chef de l’état. Il a annoncé pour 2017 la continuité du programme de résorption des abris provisoires qui sera étendu à 2714 établissements en 2017, pour 6600 classes à remplacer.

Pour des campus universitaires plus accueillants, le programme de 30 000 lits pour le logement des étudiants, qui a déjà démarré à Dakar et Saint-Louis, sera poursuivi, en même temps que la construction de nouveaux restaurants.

« Au total, l'investissement consacré à l'enseignement supérieur sur la seule période 2015-2017 mobilisera 302 milliards de FCFA » dira t’il.

Le Chef de l’Etat a aussi fait savoir qu’une réflexion sur la qualité de notre système éducatif, sur ses performances et son adéquation aux besoins du marché de l'emploi sera enclenchée

En plus du renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et techniques, le gouvernement aura l'objectif d'orienter au moins 30% des élèves issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique dira t’il aussi.

A cet effet, 25 nouveaux centres de formation seront construits à partir de 2017, en plus du Pôle des métiers de Diamniadio et des lycées professionnels de Sandiara et de Fatick en cours de réalisation.