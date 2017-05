Écrire, Au nom de mon peuple

C'est avec une voix pleine d'émotion que le leader du Fsd/Bj s'est exprimé devant ses invités.

Certains le surnomment "la force tranquille". Dans ce livre événement, Cheikh Bamba Dièye revient sur son parcours d'homme politique et livre son combat pour la démocratie. Sénégal : thérapie d'un pays blessé est un livre engagé qui met à nu les tares de la société sénégalaise. Dans le livre il y dénonce la traque des opposants qui a pris des proportions inquiétantes mais aussi toutes les formes d’instabilité qui prennent leur appui dès lors que les libertés individuelles sont bafouées. Selon le président du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël le mode de gouvernance de Macky Sall est une véritable menace pour la stabilité du pays, parce depuis deux ans, des reculs en matière de liberté et de démocratie sont notés au Sénégal. Homme politique engagé, Député du Sénégal, Maire de St. Louis et ministre, Cheikh Bamba Dièye qui incarne la nouvelle voix du peuple, dit écrire pour témoigner, écrire pour alerter, écrire pour proposer, écrire pour l'histoire et l'avenir, mais surtout écrire pour son peuple.

Celui qui s'est vu fermer les portes de la Chambre de commerce a finalement rempli la salle de l'hôtel de ville pour la cérémonie de dédicace. Il s'est dit surpris et dégoûté quand la chambre de commerce l’a convoqué pour lui signifier que la cérémonie de dédicace de son livre ne pouvait s’y tenir, sous prétexte qu’il y a un délit de faciès." Parce que je suis un acteur politique, ils me refusent l’accès à la Chambre de commerce pour la cérémonie de dédicace. Ils oublient qu’avant d’être un acteur politique, je suis un citoyen sénégalais avec des droits et des devoirs», a-t-il pesté.