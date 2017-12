Économie numérique : La révolution numérique sénégalaise en marche.

Le Sénégal a élaboré une stratégie adoptée en fin 2016, pour booster son économie numérique. Elle intervient après une longue période d’une dizaine d’années où le Sénégal était sans stratégies, sans boussole numérique. Cette stratégie (SN 2025) constitue la composante digitale du plan Sénégal émergent préconisé par le président Sall. À terme elle doit permettre la digitalisation de l’économie et aider, ente autre les populations à sécuriser leurs épargnes et à investir dans des activités génératrice de revenus.



D’un coût de 1 361 milliards 300 millions dont 1 000 milliards du secteur privé, la SN-2025 veut porter la contribution du numérique à 10 % du PIB en 2025 contre 7% aujourd’hui. Ceci, afin d’impulser la croissance économique à travers le numérique. La « Stratégie Sénégal numérique 2025 » est composée de 69 projets et 28 réformes, elle vise à créer 35 000 emplois directs et hausser le taux de bancarisation du Sénégal. Tous les secteurs d’activité socioéconomiques sont pris en compte dans le progiciel pour une numérisation de tous les secteurs et activités. De l’administration aux domaines financiers en passant par l’éducation ainsi que les secteurs primaires, secondaires et tertiaires.



A l’occasion de la cérémonie d’ouverture du salon des professionnelles de l’économie numérique le premier ministre Mahammad Bounn Abdallah Dionne déclarait « L’ambition de l’État est de positionner le Sénégal comme un hub dans le domaine de l’économie numérique… le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 46 milliards de FCFA pour la réalisation d’un premier parc technologique à Diamniadio.