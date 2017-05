Ecole nationale de Police : La 44 ème promotion renvoyée pour méthodes de bizutages inhumains contre des nouveaux

42 élèves-officiers et commissaires ont été renvoyés de l’Ecole nationale de Police pour avoir exercé des sévices corporels, des brimades sur de nouveaux entrants, informe la RFM. Plusieurs blessés ont été enregistrés chez les nouveaux pensionnaires. Ces élèves de la 44ème promotion de l’Ecole composée de professionnels aguerris, de commandants de compagnies et d’enquêteurs ont reçu notification de cette décision et doivent quitter l’établissement.

En 2016, la promotion de l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire avait été aussi renvoyée pour rébellion et actes d’indiscipline. Les 137 éléments de l’Enap s’étaient rebellés suite à un accrochage entre des élèves et un policier encadreur. Ces élèves avaient, en guise de protestation décidé de ne plus respecter les ordres.