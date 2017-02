Échec des pourparlers entre Washington et Pyongyang après un refus de visa du Département d'État

Les premières discussions prévues entre Washington et Pyongyang depuis des années auraient été annulées après que le Département d'État américain a refusé l'entrée à un diplomate nord-coréen de haut niveau.



Des entretiens bilatéraux entre les anciens responsables américains et le directeur général du Bureau des affaires américaines du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Choe Son Hui, étaient censés se dérouler du 1er au 2 mars à New York, mais le responsable nord-coréen s'est vu refuser son visa, comme l'indique le Wall Street Journal.



Le quotidien américain indique que le dernier test de missile balistique de Pyongyang, ainsi que l'assassinat de Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen Jim Jong-un, ont vraisemblablement pu jouer un rôle dans ce refus de visa.



Le Département d'État américain a quant à lui refusé de commenter la raison pour laquelle le visa du responsable nord-coréen a été refusé.



Si elle avait eu lieu, la réunion entre Washington et Pyongyang aurait été la première aux Etats-Unis depuis 2011 et aurait rassemblé plusieurs hauts responsables des deux pays.