IMAGES : Échauffourées entre forces de l'ordre et partisans de Khalifa Sall au tribunal

Le tribunal de Dakar a été le théâtre d'affrontements entre partisans de Khalifa Sall et Consorts et forces de l'ordre. Des grenades lacrymogènes ont même été tirées pour disperser la foule venue soutenir le maire de Dakar et le maire de la Médina qui ont présentement maille à partir avec la justice...