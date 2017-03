Échauffourées devant l’ambassade du Sénégal à Paris : Le CSP regrette et condamne

Le mouvement CSP regrette et condamne les échauffourées qui ont eu lieu à l’ambassade du Sénégal à Paris.



« Nous attirons l’attention de nos compatriotes établis à l’étranger que le Sénégal est un pays démocratique majeur avec des fondements solides basés sur un dialogue social et le respect des différences » indique-t-il dans une note.



« L’image du Sénégal ne doit point être ternie à l’étranger ni par l’opposition ni par un quelconque citoyen résident dans la diaspora » martèle Mamadou Lamine Diabaté et ses camarades.



« Le Président de la République est une institution que tout citoyen doit respecter, car étant élu au suffrage universel direct avec 65% des voix. Il ne peut être dictateur, tyran ou monarque. Nous l’avons élu, nous devons le laisser gouverner et l’accompagner à réussir sa mission pour le développement de notre cher Sénégal » conclut la note.