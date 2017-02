Echanges entre l'honorable député et maire des Agnam Farba Ngom et le Préfet de Kanel : Des responsables témoins des faits rétablissent la vérité

Dans un communiqué signé par des responsables témoins des échanges survenus le 16 Février 2017 à Ndendory, entre l'honorable député et maire des Agnam Farba Ngom et le Préfet de Kanel livrent la vérité.

D'emblée, ces responsables témoins "démentent et répondent d'une manière catégorique les rumeurs qui ont été véhiculées et tendant à faire croire que le Député-Maire Farba Ngom aurait eu un comportement ou des propos désobligeants à l'endroit du Préfet de Kanel, à l'occasion des obsèques de Baidy Kane, Consul général du Sénégal à Pointe Noire décédé au Congo."

Allant plus loin, ces témoins déclarent que : "la cérémonie des obsèques en question a été organisée et dirigée par le commandement territorial, au premier rang duquel se trouvait le Préfet de Kanel lui-même, comme officiel ayant accueilli et installé les personnes venues rendre un dernier hommage à cet homme qui fut un militant et un pilier de l'APR dans sa localité. Les seules propos tenus par Farba Ngom en direction du Préfet ont été exprimés pour répondre à son agression verbale, lorsqu'il s'est exprimé avec virulence pour réclamer des chaises alors que le contexte de ces funérailles ne se prêtait pas à un tel comportement.

Le Préfet, à haute voix, utilisa ces propos : "Levez-vous. Donnez-moi une chaise, je suis quand-même le Préfet du Département".

La réponse de l'honorable député-maire Farba Ngom a été de lui demander de se calmer et d'adopter un comportement respectueux des circonstances du décès du Consul général et de ses administrés.

Et il n y a pas eu d'autres échanges entre eux."

Parlant du comportement des uns et des autres, ces responsables témoins indiquent que : "le respect dû à l'autorité est une exigence pour tout citoyen, en particulier pour les responsables politiques et élus de surcroit. Mais le respect de l'administré est tout aussi une exigence pour tout représentant de l'Etat, comme le Chef de l'Etat, le président Macky Sall en donne l'exemple et en fait la démonstration tous les jours"

Pour terminer, les responsables témoins signataires du communiqué ont attesté que "l'honorable député-maire Farba Ngom connait bien les règles de la vie et de la bienséance et sait qu'il doit respect et considération à l'autorité quelle qu'elle soit".



Le communiqué a été signé par :

Coumba Hamidou Dème Député

Abdoulaye Hanne Président Conseil Départemental de Matam

Amadou Samba Kane DG LONASE, Maire de Hamady Ounaré

Bassirou Doro Ly Maire de Ndendory

Mamadou Koro Siby Maire de Dembancané

Habibou Thimbo Maire de Semme

Amadou Kane Maire de Ogo

Abdoulaye Sally Sall Maire de Nabadji, Conseiller Personnel du Chef de l'Etat

Kalidou Wagué Maire de Bokidiawe

Sidy Kawory Dia Maire de Thilogne, Membre du Conseil Economique et Social

Ousmane Kane Jeune frère du défunt, Responsable APR à Ndendory