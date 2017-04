Éboulement d’une dune à Kolda : Trois garçons meurent ensevelis

Les habitants de la commune de Médina Chérif, département de Kolda, sont dans l’émoi et la consternation. En effet, trois jeunes garçons d’une même famille ont perdu la vie dans l’éboulement d’une dune de sable. Le drame a eu lieu aux environs de 11 heures. Quatre jeunes garçons, à savoir Mansour Baldé (8 ans), Mallé Baldé (7 ans), Issa Baldé (6 ans) et Tidiane Baldé, profitant des vacances, se sont rendus à la carrière d’extraction de sable située derrière la commune pour chasser des lapins.



Alors qu’ils étaient tous tapis derrière une dune de sable attendant l’arrivée du gibier. Ils ont été surpris par l’éboulement d’une des dunes qui les a ensevelis. Tidiane Baldé, un des quatre garçons, a échappé à la mort. Il a alerté les habitants du village qui ont vite rallié le lieu du drame. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. Les corps sans vie ont été acheminés au poste de santé de ladite localité, puis transférés à l’hôpital régional de Kolda par les sapeurs-pompiers pour l’autopsie.



Après les constats d’usage effectués par les gendarmes et les infirmiers de l’hôpital régional de Kolda, Mansour Baldé, Mallé Baldé et Issa Baldé ont été inhumés le même jour dans leur village natal, sur instructions du procureur près le tribunal de Kolda. Une enquête est ouverte.



Les trois garçons sont nés et ont grandi dans le même village. En 2016, ils ont subi ensemble la circoncision et voilà qu’en 2017, ils viennent d’être rappelés à Dieu le même jour, dans des circonstances tragiques.

