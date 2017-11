EXTORSION DE FONDS, CHANTAGE DE PERSONNALITÉS, ASSOCIATION DE MALFAITEURS : Le gang de Facebook aux arrêts

Sur Facebook, elle déchaîne les commentaires sur son mur : ‘’Aïcha Labanese Sow’’, comme elle se surnomme, affiche une photo de profil capable de réveiller un mort. Sauf que seuls les connaisseurs savent que la photo en question est celle de la star nigériane Shaadiboo. Et que Aïcha Sow, puisque c’est son nom, est l’épouse de Malick Bamba Diop qui avait mis en place une stratégie mafieuse pour soutirer des fonds à des personnalités.

En effet, ce neveu d’un leader politique très connu, envoyait sa femme au charbon pour ferrer les pigeons tombés sous son charme et, parfois, les faire chanter. Aucune des victimes n’a vu la fausse Shaadibo qui présentait être l’ex épouse d’un grand marabout qui la rechercherait pour la tuer.

Au fil des échanges, elle avait un contact très privé avec sa proie avant de lui faire des avances ; et dans certains cas, elle demandait à ses cibles des photos intimes qu’elle utilisait par la suite pour dérouler sa redoutable machine. En complicité avec son mari et deux autres filles qui étaient chargées de réceptionner les envois d’argent.

Selon nos informations, plusieurs personnalités qui ont « honte » de porter plainte pour ne pas voir leur nom apparaître ont été victimes de ce réseau neutralisé par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Ce, grâce à la collaboration de Mansour Dieng, patron du magazine Icône.

Une personnalité publique qui fait partie de ses connaissances a été victime de ‘’Aïcha Labanaise Sow’’ et de sa bande. Mansour Dieng a « infiltré » - en collaboration avec la police - le réseau en jouant le jeu de Aïcha. Il ne restait plus aux enquêteurs que de mettre en place

une souricière qui a permis frapper au cœur du gang.