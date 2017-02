EXCLUSION DE KHALIFA SALL ET CIE DU PARTI SOCIALISTE : Une question de jours et de formalité, selon les jeunes socialistes

« Khalifa Sall est coupable de viol des textes fondamentaux de notre Parti, de non-respect des décisions souveraines des instances légitimes du PS, d’actes dissidents et fractionnistes au sein du Parti Socialiste, d’utilisation malhonnête et frauduleuse des ressources de la Ville de Dakar pour déstabiliser et diaboliser médiatiquement le Secrétaire Général du Parti Socialiste, d’incitation à la violence, et d’association de malfaiteurs ».

De tels propos émanent des jeunes socialistes qui estiment que les jours de Khalifa Sall et de sa bande au Parti socialiste sont comptés. A en croire ces jeunes « l’Article 30 du Règlement Intérieur du PS stipule que la décision de suspension ou d’exclusion d’un militant ne peut être prise que par le Bureau Politique sur proposition de la commission compétente du Comité Central, qui peut s’autosaisir et traiter tout cas d’indiscipline dans les plus brefs délais. »

Sur ce, ils informent que, pour l’exclusion de Khalifa Sall et Cie du Ps, un sondage a été effectué le 1er Décembre 2016 au 31 Janvier 2017. Il avait comme cible les responsables socialistes membres des deux principales instances de direction du Parti Socialiste, à savoir le Bureau Politique et le Comité central. D’après le communiqué transmis à Libération, 869 sur les 1000 membres du Comité central ont été consultés.

« Pour matérialiser et légitimer ce sondage, une campagne de pétition sera organisée à partir de la mi-février 2017. Les signataires de cette pétition seront les membres du Comité Central et du Bureau Politique consultés à travers ce sondage et dont l’avis est favorable pour l’exclusion de Khalifa Sall », lit-on dans le communiqué.

Qui renseigne : « Les résultats seront publiés officiellement avant d’être déposés sur la table de la Commission compétente du Comité Central qui, à son tour, va automatiquement saisir, le Bureau Politique seul habilité à prendre la décision d’exclusion en vertu de l’article 30 du Règlement Intérieur précité. »