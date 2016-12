EXCLUSIF/Sidy Lamine Niass se serait séparé d'une bonne partie de son personnel : 40 personnes virées

Les employés restants dans le Groupe Walf sont assis sur des braises. Et pour cause, puisque selon une source de People.sn proche de la boîte, Sidy Lamine Niasse aurait viré 40 personnes. Le patron de Walfadjri a ainsi vidé le groupe de son personnel.

Parmi ceux qui sont remerciés, on peut noter : Thiamas, Dj Makhou, Ndiaga Fall, Amadou Ly Mbaye, Lala Diop, Bara, DJ Soul J, Biboy, Modou Fall, Aissatou Diagne, Mame Sini Diop, Samba Ndiaye entre autres.

A en croire toujours notre source, pour justifier son acte, le Mollah de Sacré a argué qu'il n'avait plus les moyens de les payer et la boîte ne marche plus. Le groupe de Sidy Lamine Niass irait tout droit vers la faillite.

Nous y reviendrons plus amplement