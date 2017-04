(EXCLUSIF) SERIGNE ABDOU SAMAD MATY LÈYE : " J'ai effectivement été contacté... Ce qui a été dit n'est pas exact... 'Dama amm kilifa... ' Serigne Bass Abdou Khadre est ma référence '

Donné pour acquis à la cause de Wade et partant pour diriger la liste départementale de l'opposition à Mbacké (Touba y compris), Serigne Abdou Samad Maty Lèye, fils du Khalife Général des Mourides, câblé par Dakaractu a apporté quelques précisions de taille. Dans cet entretien, il ressort catégoriquement qu'il n'a jamais été question qu'il dirige une liste quelconque de l'opposition, même s'il a été approché par celle-ci. Le Mbacké-Mbacké martèle qu'il ne fera jamais quelque chose qui ne soit dans l'intérêt de Touba et de son Khalife.



Dakaractu : Serigne Abdou Samad, on vous a dit d'attaque pour diriger la liste départementale de l'opposition à Mbacké. Qu'en est-il exactement ?



Écoutez ! J'ai appris cette information en même temps que vous. Il y a du vrai comme il y a du faux. Je suis un citoyen Sénégalais, un mouride de surcroît qui ne fera rien qui soit de nature à aller à l'encontre de Touba. Je suis pour le développement de Touba et pour l'amélioration des conditions de vie des populations qui habitent la cité. Par conséquent, je reste inlassablement attentif à toute idée ou perspective qui soit en mesure de nous permettre d'atteindre ces objectifs.



Et pour la liste en tant que telle que vous êtes supposé diriger ?



Il m'a été attribué une position que je n'ai pas encore. Je n'ai jamais dit ou fait dire que j'allais diriger une liste. Seulement...



Seulement quoi ?



Seulement, je reconnais avoir été approché pour diriger cette liste. Effectivement, on m'a contacté, mais jamais je n'ai donné de réponse aussi catégorique. D'ailleurs, je n'ai donné aucune réponse.



Avez-vous été contacté par Wade, en personne ?



Permettez que je ne réponde pas à cette question. Retenez juste que j'ai été approché pour remplir ces tâches politiques dont vous parlez.

Toutefois, je tiens à dire que '' damaa amm kilifa. " Je ne ferai rien qui n'ait été connu d'avance par le Khalife et par Serigne Bass Abdou Khadre. Voilà quelqu'un à qui je voue un respect pour le travail colossal qu'il abat sous le ndiguel de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ce dernier lui a marqué à maintes reprises sa confiance. Et il le mérite. Je le considère comme un père, un conseiller. Il est ma référence. Et puis je tiens à répéter que je ne ferai rien qui soit de nature à altérer les intérêts de Touba et de ses populations.



Serigne Abdou Samad, en politique, c'est surprenant ?



Surprenant non ! J'ai envie de servir Touba et ses populations.