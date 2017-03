EXCLUSIF PEOPLE.SN : Le divorce entre Aliou Sow et Marie Lo prononcé par le Juge

Entre Aliou Sow et Marie Lo, c'est fini. People.sn l'avait annoncé en exclusivité et l'ancien ministre de Wade avait, dans un langage alambiqué, tenté de nier les faits. Mais ces derniers sont têtus, People.sn révèle que la réalité a vite rattrapé Aliou Sow qui était aujourd'hui au tribunal départemental de Dakar assis à quelques encablures de Marie Lo dans le fameux coin appelé "le couloir des divorcés".

Le Juge vient de prononcer officiellement le divorce entre l'ancien ministre de Wade et la fille de Ismaela Lo.

Un ouf de soulagement pour cette dernière qui n'attendait que ça pour refaire sa vie après avoir vécu l'enfer aux côtés de Aliou Sow, nous souffle une source de People.sn.