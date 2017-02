EXCLUSIF - Le maire Rewmiste de Ngaye reçu avec 20 conseillers au Palais

Gallo Bâ, directeur général de Sogip.Sa vient de porter un coup de massue au parti Rewmi d'Idrissa Seck. Le responsable Apériste de Mbacké a finalement réussi à enrôler le très convoité Saliou Ndiaye, maire de Ngaye.



Nos sources sont formelles. Le désormais ex-lieutenant de l'ancien Premier Ministre Thiessois dans la zone rurale de Mbacké, a defitivement déposé ses balluchons à l'Apr. En compagnie d'une vingtaine de conseillers, il vient d'ailleurs de sortir d'une audience ( peu avant 14 heures) avec le Président Macky Sall au palais.



L'entretien qui a duré un tour d'horloge aura été l'occasion pour le Président Sall d'exhorter ses troupes à travailler dans le sens de la massification, non sans féliciter Gallo Bâ pour le rôle joué dans l'enrôlement de Saliou Ndiaye. Il insistera aussi sur la nécessité pour ses responsables d'abattre un travail consistant à la base capable de rendre plus visibles les réalisations en terme d'investissements consentis dans le département de Mbacké.



Ont aussi pris part à la rencontre de ce vendredi, le député Baye Omar Diakhaté, la haute conseillère des collectivités territoriales Madame Mbaye née Néné Ndiaye et Serigne Mbacké Faye, responsable de la Cojer...