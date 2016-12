EXCLUSIF DAKARACTU : Me Abdoulaye Wade au Qatar pour fêter Noël avec son fils Karim Wade

Nous avions écrit que l'ancien Président Abdoulaye Wade était parti à Dubaï pour ne pas gêner la visite d'Etat que le président Macky Sall effectuait cette semaine à Paris. Mais après un séjour de trois jours à Dubaï, où il est arrivé le lundi passé, Me Abdoulaye Wade est depuis deux jours au Qatar pour passer les fêtes de Noël en famille avec son fils Karim Meissa Wade.

Cette visite que l'ancien président effectue au Qatar marque une première rencontre entre Me Abdoulaye Wade et son fils Karim Wade depuis la libération de ce dernier le 24 juin 2016.

Nous y reviendrons...