EXCLUSIF DAKARACTU : Le PDG du Groupe WARI Kabirou Mbodje a finalement acheté l'opérateur de téléphonie TIGO à 80 milliards

Nous avions annoncé en exclusivité il y a quelques jours les négociations, Et cela s'est finalement concrétisé. Selon des informations de Dakaractu, le patron du groupe Wari, Kabirou Mbodje vient de finaliser avec les responsables du Groupe Millicom, l'achat du deuxième opérateur de téléphonie au Sénégal, TIGO.

A en croire toujours notre source, après quelques jours de négociations, l'achat de Tigo par le patron du groupe Wari, vient d'être effectif. Les deux parties ont déjà signé les papiers et la vente effectuée. Le montant de l'achat s'élève à près de 80 milliards de nos francs.

Il reste du côté de Kabirou Mbodje, d'attendre l'approbation de l'Etat du Sénégal en ce qui concerne les réglages de la licence. A la suite de cela, TIGO deviendra totalement un produit local et Karibou Mbodje et son groupe pourront démarrer leur exploitation.

Nous y reviendrons...