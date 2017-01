EXCLUSIF DAKARACTU : Dakar, capitale des contacts secrets inter-gabonais

Depuis 72 heures, le Ministre du Pétrole du Gabon, Etienne Ngoulou, séjourne discrètement à Dakar, sans audiences publiques, avec les autorités sénégalaises. Pilier du gouvernement de Libreville, inamovible patron du Pétrole depuis plus de trois ans et proche du fameux Maixent Accrombessi, le Ministre Etienne Ngoulou n’est pas un flâneur sans but. De très bonnes sources indiquent que l’émissaire du Président Ali Bongo Ondimba est à Dakar pour négocier avec Frank Ping, le fils du candidat malheureux et vainqueur autoproclamé, Jean Ping.

En tout cas, ces Gabonais peu ordinaires, résident dans le même et luxueux hôtel où ils multiplient les conciliabules. Des conciliabules qui ont pris du relief avec le passage-éclair de l’ex Directeur du Cabinet présidentiel, Maixent Accrombessi qui a fêté Noël à Dakar, avant de reprendre les airs en direction de Londres. Notons que Dakar est non seulement loin du microcosme bruyant de Libreville, mais elle abrite régulièrement les rencontres entre Frank Ping et son avocat François Meyer, par ailleurs, avocat de l’Etat du Sénégal et intime de hautes personnalités du Sénégal. Bref, les conditions optimales d’un déblocage sont d’autant plus réunies au Sénégal, que le Président Macky Sall rassure les deux camps, par sa double attitude de silence et de non-ingérence dans la crise postélectorale.





Babacar Justin Ndiaye