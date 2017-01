ETUDE : Le passeport Gambien plus puissant que celui sénégalais

Dans une étude réalisée par la firme financière Arton Capital, dont le siège principal se trouve à Montréal, qui a mis à jour son « index des passeports », 199 pays et territoires ont été passés sau crible, avant de les classer selon qu'ils permettent de voyager avec ou sans visa. Repris par le Journal "Jeune Afrique", cette étude démontre que la Gambie, un petit pays enfoui dans le Sénégal, a son passeport plus puissant que celui du pays de Macky Sall.



Vu les statistiques, le passeport sénégalais présente les caractéristiques suivantes :



Rang mondial :145

Rang continental : 23

IDH : 0.466



Je permets d’entrer :

sans visa, dans 29 pays ;

avec visa à l'arrivée, dans 24 pays.



La où le passeport Gambien se présente comme suit :



Rang mondial : 122

Rang continental : 10

IDH : 0.441



Je permets d’entrer :

sans visa, dans 44 pays ;

avec visa à l'arrivée, dans 19 pays.



Le Mali et la Guinée Conakry qui sont aussi des pays de la sous-région se positionnent derrière la Gambie et se caractérisent successivement comme suit :



MALI/ Rang mondial : 151

Rang continental : 27

IDH : 0.419



Je permets d’entrer :

sans visa, dans 30 pays ;

avec visa à l'arrivée, dans 21 pays.



GUINEE/Rang mondial : 141

Rang continental : 21

IDH : 0.411



Je permets d’entrer :

sans visa, dans 31 pays ;

avec visa à l'arrivée, dans 23 pays.