ETATS-UNIS : vague de manifestations contre la politique de Donald Trump

Cette manifestation avait été nommée « la marche pour la vérité ». Elle a rassemblé des milliers de personnes à New York, Washington, Los Angeles, Seattle et nombre d'autres villes. Les manifestants ne protestaient pas seulement contre le manque de transparence sur l'affaire russe, mais contre d'autres aspects de la politique de Donald Trump comme le retrait de l'accord de Paris.



A Washington par exemple, on pouvait entendre la foule crier « Résistance » ou brandir des pancartes avec les slogans « Destituez Trump » ou reprenant la formule d'Emmanuel Macron, « Rendre sa grandeur à la planète ». En face de la Maison Blanche, un petit groupe de 200 supporters était venu apporter son soutien au président.



Ces protestations se déroulent à quelques jours de l'importante audition de James Comey, l'ancien directeur du FBI, qui devrait révéler à la commission du renseignement du Sénat si Trump lui a demandé ou non de ne pas poursuivre son enquête sur Mike Flynn, l'éphémère directeur du Conseil national de sécurité, soupçonné de collusion avec les Russes pendant la campagne.