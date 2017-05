ETATS-UNIS : six mois après sa défaite, Hillary Clinton accuse le FBI

« Si l'élection avait eu lieu le 27 octobre, je serais votre présidente », a assuré Hillary Clinton ce mardi. L'ex-candidate démocrate a rappelé l'épisode de la vidéo datant de 2005, diffusée le 7 octobre, dans laquelle Donald Trump se vantait « d'attraper les femmes par la chatte ». Mais le jour même, des milliers de courriels de John Podesta, le président de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton, étaient publiés par le site Wikileaks.



« Quelle coïncidence », s'est exclamée Hillary Clinton, pour qui la fuite pourrait avoir été orchestrée par le FBI pour faire passer au second plan la polémique autour de Donald Trump. Une enquête révèlera que la messagerie avait été piratée par des hackers liés au renseignement russe.



Pour Hillary Clinton, tout a basculé lorsque Jim Comey, directeur du FBI à l'époque, a annoncé le 28 octobre au Congrès que de nouveaux messages privés de l'ex-secrétaire d'Etat américaine justifiaient une relance des investigations à son encontre.



« Ce n'était pas une campagne parfaite, mais j'étais sur le chemin de la victoire jusqu'à ce que la lettre de Jim Comey le 28 octobre et le WikiLeaks russe créent le doute dans la tête des gens qui penchaient en ma faveur, et qui ont fini par prendre peur », a dénoncé Hillary Clinton, annonçant au passage qu'elle publierait à l'automne un livre avec ses confessions.



Réponse de Donald Trump sur twitter : « L'histoire Trump/Russie était une excuse utilisée par les démocrates pour justifier leur défaite électorale, peut-être que Trump a simplement fait une super campagne ? »