ÉTATS-UNIS : le président américain Donald Trump signe un nouveau décret migratoire

Donald Trump a signé une version modifiée de son décret migratoire bloqué en justice. Six des sept pays initialement visés sont à nouveau sur la liste (Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen), l'Irak étant exempté, selon des documents publiés par le département de la Sécurité intérieure. Le gouvernement assure que les détenteurs de cartes vertes et de visas sont explicitement protégés et pourront continuer à se rendre aux Etats-Unis.