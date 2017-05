ETATS-UNIS : le directeur de la communication de la Maison Blanche démissionne

Le président américain à peine rentré de son premier voyage international, la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, a annoncé mardi 30 mai la démission du directeur de la communication de la Maison Blanche, Michael Dubke.



Mme Conway a précisé à l’agence Associated Press que M. Dubke avait remis sa démission avant même que le président américain commence son voyage international qui l’a mené en Arabie saoudite, Israël, puis en Belgique pour un sommet de l’OTAN et en Italie pour le sommet du G7.



Vers un remaniement ?



Dans un message à ses collègues, précise le New York Times, Michael Dubke justifie les raisons de son départ comme « personnelles ». « Mais cela a été un grand honneur de servir le président Trump et son administration, peut-on lire sur cette lettre. La Maison Blanche regroupe quelques-uns des meilleurs membres du gouvernement américain. »



M. Dubke assurait son poste depuis seulement trois mois. Son départ pourrait marquer, selon la presse américaine, le début d’un remaniement des équipes au sein de la Maison Blanche.