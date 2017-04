ETATS-UNIS : la très chère protection de la famille Trump

La pétition, qui a recueilli près de 500 000 signatures, demande à la première dame de déménager à Washington, ou de rembourser le coût de sa protection à New York. La sécurité de Melania Trump et son fils coûtent en effet près de 140 000 dollars par jour aux contribuables. Le cumul des frais de protection pour le président et sa famille est évalué par la presse à 60 millions par an.



Les déplacements à Mar-a-Lago, en Floride, où le président Trump séjourne régulièrement, pèsent aussi sur le budget. Les élus locaux demandent remboursement des dépenses occasionnées autour du complexe, notamment le maintien de l'ordre, à cause d'incessantes manifestations devant le golfe présidentiel.



En huit ans, la sécurité de la famille Obama a coûté 90 millions aux contribuables. Les Trump vont quasiment dépenser ce budget en un an, dénonce le magazine Forbes. Le secret service, qui assure la protection de la famille présidentielle, a d'ailleurs demandé une rallonge budgétaire de 60 millions. Les journaux rivalisent d'imagination sur le moyen de dépenser de telles sommes au profit des plus démunis, alors que Donald Trump veut réduire au minimum les programmes sociaux.