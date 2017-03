ETATS-UNIS : la Maison Blanche renforce sa sécurité après un autre incident

Samedi 18 mars « vers 23 h 05 (03 h 05 TU), un individu est arrivé en voiture jusqu'à un point de contrôle du Secret Service », a indiqué un porte-parole de cette unité d'élite chargée d'assurer la sécurité du président et des personnalités aux Etats-Unis. « Les officiers ont interpellé l'individu, déclaré son véhicule suspect » et se sont mis en position pour répliquer à toute attaque.



Quelques heures auparavant, une personne avait été arrêtée après avoir sauté par-dessus un porte-vélo, apparemment pour tenter de franchir l'enceinte de la Maison Blanche, a indiqué le Secret Service. Cet individu a été arrêté et est passible d'une inculpation. Il ne portait pas d'arme, a précisé un agent sous couvert de l'anonymat.



Alerte sérieuse



Ces incidents surviennent une semaine après une sérieuse alerte. Un homme était parvenu le 10 mars à entrer dans l'enceinte de la Maison Blanche, et a pu déambuler dans les jardins de la résidence présidentielle pendant plus d'un quart d'heure avant d'être interpellé. Donald Trump se trouvait alors dans la résidence.



Ce n'est pas la première fois qu'une personne franchit le périmètre de la Maison Blanche. En septembre 2014, un ancien combattant perturbé mentalement avait réussi à pénétrer à l'intérieur de la Maison Blanche, un canif dans la poche, après avoir sauté par-dessus la clôture et traversé la pelouse en courant.