ETATS-UNIS : des manifestants appellent Trump à publier sa feuille d'imposition

A quelques jours de la date limite du dépôt des déclarations de revenus 2016 aux Etats-Unis, les manifestants, à Washington, New York, Boston, San Francisco, et même à proximité de la résidence des Trump en Floride ont appelé à ce geste de transparence de la part du nouveau président.



Vérifier les éventuels conflits d'intérêts



Leur but est de vérifier les éventuels conflits d'intérêt du milliardaire, notamment avec la Russie, d'autant plus qu'il s'est vanté d'avoir utilisé au maximum toutes les possibilités de niches fiscales pour réduire le montant de ses impôts. La loi l'oblige à une déclaration donnant une approximation de son patrimoine, de ses dettes et revenus mais pas à publier le montant de ses impôts.



Une tradition pour les présidents et candidats



Toutefois il est de tradition pour les présidents et les candidats à la Maison Blanche de se livrer à cet exercice. L’année dernière, le couple Obama avait fait connaitre ses impôts payés en 2016 sur les revenus 2015, soit 82 000 dollars. Et Hillary Clinton candidate à sa succession avait fait de même pour un montant de 3,6 millions de dollars.