ETATS-UNIS : coups de feu dans une école de San Bernardino, des victimes

Une fusillade qui a éclaté lundi à 10h30, heure locale (17h30 TU) dans une classe dans l'école primaire de North Park, à San Bernardino, à une heure de voiture à l'est de Los Angeles, a fait « quatre victimes », a indiqué le chef de police locale Jarrod Burguan, sur Twitter.



Deux adultes sont morts, il pourrait s'agir d'un professeur et du tireur. Deux enfants blessés ont été hospitalisés. L'établissement a été évacué, les écoliers ont été sécurisés dans un lycée alentour.



Il s’agirait, selon la police d’une tentative de meurtre suivie d’une tentative de suicide.

Le chef de la police a précisé que « les opérations de police sont toujours en cours pour sécuriser les lieux », mais estime qu’il « n’y a plus de menace ». « Nous pensons que le suspect a été abattu », dit-il sur Twitter.



En décembre 2015, la ville de San Bernardino a déjà subi un attentat d'inspiration islamiste. Un couple - une pakistanaise et son époux américain - munis de fusils d'assaut et d'engins explosifs, avait à l'époque arrosé de balles un déjeuner de Noël organisé pour des personnels de santé, dans un centre de soins pour handicapés. La fusillade avait fait 14 morts et 21 blessés.