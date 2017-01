ETATS-UNIS : Une semaine de chassé-croisé entre Barack Obama et Donald Trump

Barack Obama a choisi Chicago, sa ville d’adoption, pour délivrer ce dernier discours officiel. Ce meeting sera l’ultime apparition de ce qui ressemble, comme dans le spectacle, à une tournée d’adieux. Voilà des semaines que le président sortant fait son bilan dans les médias et vante ce qu’il considère être les réussites de ses deux mandats. A Chicago, Barack Obama est en terrain connu, et la Maison-Blanche attend des milliers de personnes.



Donald Trump, en homme de télévision, va tenter de lui voler la vedette. Sa première conférence de presse est pour mercredi. Cette apparition reportée à plusieurs reprises a été fixée au lendemain du discours Obama dès que la date de l’adresse présidentielle a été connue. C’est ce qui s’appelle un excellent plan média, commentaient dimanche les observateurs de la politique américaine.



Cette conférence devait être consacrée à l’entreprise Trump et aux moyens d’éviter les conflits d’intérêts. Mais les dossiers se sont accumulés, et les journalistes, qui ont prévu un éventail de questions, espèrent des réponses plus explicites que les commentaires en 140 signes distillés sur les réseaux sociaux.