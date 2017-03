ETATS-UNIS : Une ancienne Ferrari de Trump aux enchères

Prix attendu pour cette Ferrari F430 que Donald Trump avait achetée en 2007: entre 250.000 et 350.000 dollars, selon Auctions America, spécialisée dans les voitures classiques.



Star de l'expo



Le bolide rouge était la star de l'exposition organisée par la maison d'enchères à Fort Lauderdale, en Floride, à une petite heure de Mar-a-Lago, la luxueuse résidence du président américain.



4.000 km au compteur



Le magnat de l'immobilier a parcouru près de 4.000 kilomètres au volant de cette Ferrari qu'il a gardée pendant un peu plus de quatre ans. "Donald Trump est probablement le seul président américain à avoir jamais possédé une 'supercar'", souligne Auctions America.



Titre de vente



Le nom de son actuel propriétaire, depuis 2011, n'a pas été révélé. Le lot inclut une copie du titre de vente de l'époque, portant la signature de Donald Trump et l'adresse de sa Trump Tower à New York.



Ferrari F430



Dessinée par le groupe italien de design automobile Pininfarina, la F430 a été présentée pour la première fois au public en 2004 au Mondial de l'automobile de Paris et produite jusqu'en 2009, quand elle a été remplacée par la F458. Equipée d'un moteur V8 de 490 chevaux, elle peut monter jusqu'à 315 km/h.