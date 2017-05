ETATS-UNIS : Républicains et démocrates se mettent d'accord pour éviter un «shutdown»

Selon Jennifer Hing, porte-parole républicaine, l'accord donne plus de place aux priorités des conservateurs tout en assurant le fonctionnement du gouvernement. Aussi, le texte est susceptible d'acter une hausse du budget de la défense d'un total de 15 milliards de dollars, une somme toutefois bien éloignée des 30 milliards voulus par le président.



Le financement du mur anti-clandestins reporté



Côté démocrates, le texte permet d'augmenter les investissements fédéraux dans la recherche médicale, l'éducation et les infrastructures. Les démocrates ont par ailleurs évité la diminution des financements accordés au Planning familial, et ils ont obtenu l'injection de 300 millions de dollars dans le système de santé de Porto Rico, qui se trouve au bord de la faillite.



Pour faciliter cet accord, le président Trump a proposé de reporter à septembre son appel de fonds pour le mur anti-clandestins avec le Mexique. De même, la menace d'abrogation de la loi sur la santé Obamacare avait été levée, mais pour l'équipe Trump ce n'est que partie remise.