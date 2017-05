Pikine-Est : 50 millions pour améliorer l’accès à la santé

Exposés en 2016 aux partenaires techniques et financiers, les besoins en santé de la population de Pikine-Est commencent à trouver solution. Un don en équipement médical a été réceptionné par le maire de la commune, et qui se compose d'une ambulance, d'une ambulance médicalisée, d'un appareil électro-cardiogramme, de 40 lits d’hôpital, d'une machine d’échographie entre autres. Une vielle revendication de la population qui vient d’être satisfaite. Une première dans l'histoire de la commune de Pikine-Est, selon Issakha Diop qui fait de la santé une priorité de la localité. Ce matériel d'une valeur de plus de 50 millions de f cfa sera distribué de manière équitable aux deux postes de santé au bénéfice des populations, une façon d'améliorer leurs conditions en misant sur la prise en charge. Des actions qui rentrent dans la suite logique de la politique du maire en matière de santé. Ainsi après la pose de la première pierre de la nouvelle maternité de la cite pépinière et la réhabilitation des postes de santé, le maire s'attaque aux chantiers de l'équipement et du relèvement du plateau médical pour relever le défi de l’accès aux soins pour tous.