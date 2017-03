ETATS-UNIS : Michael Flynn veut l’immunité pour témoigner

La Russie, Michael Flynn la connaît bien. C’est justement pour avoir caché ses contacts répétés avec l’ambassadeur russe à Washington, quand Barack Obama imposait des sanctions contre Moscou, qu’il a dû démissionner le mois dernier de son poste de Conseiller à la sécurité nationale, qu’il occupait depuis le mois de janvier. Auparavant, il conseillait Donald Trump pendant sa campagne, ce qui intéresse le FBI et les deux commissions d’enquête de la Chambre des représentants et du Sénat.



Cela tombe bien, « le général Flynn a une histoire à raconter, et il aimerait pouvoir la dire si les circonstances le permettent », a expliqué jeudi son avocat. Michael Flynn désire l’immunité pour parler. Une immunité sur laquelle l’ancien général s’était prononcé en septembre dernier, mais à propos de l’affaire des e-mails d’Hillary Clinton : « Lorsque l’on vous donne l’immunité, c’est que vous avez probablement commis un crime ». La presse américaine s’est fait un plaisir de lui rappeler cette phrase ce vendredi.



Selon le New York Times, l’offre du général Flynn n’a pas pour le moment été acceptée : les enquêteurs attendent d’avoir avancé dans leur enquête pour voir ce qu’il peut éventuellement leur offrir.