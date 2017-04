ETATS-UNIS : La nomination de Neil Gorsuch à la Cour suprême, une victoire pour Trump

C'est officiel, la Cour suprême des Etats-Unis, compte un 9e membre : le magistrat Neil Gorsuch. Le Sénat à majorité républicaine a adoubé ce vendredi 7 avril Neil Gorsuch. Après un bras de fer de plus d'un an entre démocrates et républicains, c'est bien le magistrat choisi par le président Trump qui occupera désormais le siège laissé vacant par le décès du juge Antonin Scalia.