ETATS-UNIS : L'administration Trump perd à nouveau son secrétaire à l'armée de terre

Le très conservateur sénateur de l'Etat du Tennessee, Mark Green, a annoncé son retrait vendredi dans un communiqué à la chaine NBC News, dénonçant des attaques "fausses et trompeuses" contre lui. "Ma vie publique et mes valeurs chrétiennes ont été caricaturées" a-t-il dénoncé.



M. Green a été le "soutien principal d'une proposition de loi permettant aux entreprises de discriminer plus facilement la communauté gay" dans l'Etat du Tennessee, et a fait des "commentaires très inquiétants sur les musulmans", a expliqué de son côté le chef des file des démocrates au Sénat américain, Chuck Schumer.



"Il n'aurait jamais dû être pressenti pour ce poste", a-t-il affirmé. M. Green est le deuxième candidat pressenti au poste de secrétaire à l'armée de terre (plus haut responsable civil pour cette branche de l'armée) à jeter l'éponge avant de solliciter le vote de confirmation du Congrès.



En février, Vincent Viola, un financier milliardaire, avait lui aussi renoncé à prendre le poste. Le candidat, propriétaire notamment du club de hockey des Florida Panthers, n'avait pas accepté de se désengager de certains intérêts financiers, comme le lui imposaient les règles d'éthique liées au poste.