ETATS-UNIS : Donald Trump veut mettre fin à la loterie des green cards

Au lendemain de l'attaque, le président américain a réclamé la fin de ce système d'attribution de la carte verte qui fonctionne par un tirage au sort. « J'ai demandé au Congrès de se pencher immédiatement sur cette loterie pour y mettre un terme et nous en débarrasser. Nous voulons des gens qui contribuent à la sécurité de notre pays. Nous ne voulons pas de loteries qui amènent de mauvaises personnes », a déclaré Donald Trump.



Le président américain s'en est ensuite pris au démocrate Chuck Schumer qui avait participé en 1990 à la création de ce programme de loterie censé garantir la diversité de l'immigration vers les Etats-Unis. L'actuel chef de file des démocrates au Sénat en vient à regretter le président George W. Bush.



« Le président Bush nous a unis. Au lendemain des attentats du 11 septembre, il nous a invités à la Maison Blanche en nous demandant : comment pouvons-nous travailler ensemble ? Alors que le président Trump ne fait que tirer un horrible bénéfice d'une tragédie et tente de diviser. S'il voulait vraiment faire quelque chose pour venir à bout du terrorisme, il garantirait les financements du contre-terrorisme afin d'aider la police new-yorkaise et toutes les autres. Au lieu de quoi, il prévoit d'opérer des coupes dans le cadre du budget qu'il a proposé », souligne Chuck Schumer.



Le gouverneur de New York, le démocrate Andrew Cuomo, a également accusé Donald Trump d'utiliser l'attentat de New York à des fins politiques.