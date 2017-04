ETATS-UNIS : Donald Trump, un président qui préfère rester à la maison

Donald Trump, autant que faire se peut, souhaite dormir chaque soir dans son lit. C’est sans doute pour cela que le président des Etats-Unis n’a pas encore fait de voyage à l’étranger, et très peu de déplacements à travers son pays. Depuis Ronald Reagan dans les années 80, la coutume voulait que le président visite, dès son élection, ses voisins les plus proches, le Canada et le Mexique.



On imagine la difficulté d’un déplacement à Mexico dans le contexte, mais Donald Trump a préféré recevoir Justin Trudeau à la Maison Blanche. Et le président semble avoir perdu son appétit pour les bains de foule. Son explication : « Le pays est dans un tel état que je dois rester à la Maison Blanche ». La presse pointe toutefois que sur les 85 jours depuis son élection, ce même président a passé plus du tiers de son temps dans son golf de Mar-a-Lago où il aime accueillir les hôtes étrangers. Du jamais vu.



Ce sont les ministres et les conseillers qui voyagent, le vice-président Pence, le secrétaire d’Etat Tillerson, le ministre de la Défense Mattis sillonnent le monde, et tentent de rassurer les alliés. Donald Trump préfère rester chez lui. Sa première sortie est prévue le mois prochain pour le sommet de l’OTAN à Bruxelles.