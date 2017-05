ETATS-UNIS : Donald Trump signe un décret qui permet aux églises de faire de la politique

L’autorisation de faire de la politique accordée aux églises américaines peut surprendre, car en réalité rares sont les pasteurs, imams ou rabbins qui n’expriment pas d’opinion ou ne donnent pas de consignes de vote à leurs ouailles en période électorale.



Mais ce genre d’entorse à la règle n’est jamais poursuivi. Le président Trump a habillé sa réforme aux couleurs de la liberté d’expression : « Avec mon gouvernement, la liberté d’expression ne s’arrête pas aux marches des cathédrales, des synagogues, ou tout autre lieu de prière. Nous rendons ainsi leur voix à nos églises. »



Le nouveau décret Trump touche en réalité à la séparation de l’église et de l’Etat et donne raison à ceux qui s’élèvent contre l’évolution de la société américaine. Les églises, synagogues et mosquées, les institutions religieuses qui ont des employés, peuvent désormais refuser de financer par l’assurance sociale le remboursement de contraceptifs.



Le texte ne spécifie pas néanmoins que la discrimination est autorisée envers les homosexuels ou les mères célibataires, ce que souhaitaient certains groupes de pression.



L’inquiétude demeure toutefois au sein de nombreuses organisations de défense des libertés, car « la porte est désormais ouverte à tous les abus », disent-elles. Des abus qu’ils promettent de porter devant la justice.